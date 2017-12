Alain Soral réagit à la censure de Facebook

Le 13 décembre dernier, les comptes Facebook d’Alain Soral et d’Égalité & Réconciliation ont été supprimés. L’essayiste nous accorde un entretien exclusif où il annonce des mesures alternatives pour contourner cette censure.

Alain Soral, votre compte Facebook ainsi que celui d’Egalité&Réconciliation, qui comptaient des centaines de milliers de « j’aime » ont été bloqués du jour au lendemain. Quelle est votre réaction?

Il n’a pas été bloqué, il a été purement et simplement détruit. Il a été supprimé. C’est à dire que tout ce qui a été dessus disparaît. Les deux comptes accumulés avaient plus de 300’000 « followers ». En réalité, depuis des années, les gens qui essaient d’analyser autrement que dans le sens de la logique du nouvel ordre mondial se font boycotter par les médias traditionnels. Nous nous étions réfugiés sur les médias alternatifs que nous offrait internet qui représentait le lieu de la liberté et donc le lieu de la dissidence.

Petit à petit, le système et ses agents sont en train de prendre le contrôle, à leur tour, d’internet comme ils ont pris le contrôle de tous les médias. Car tous les médias français appartiennent soit à Monsieur Drahi, agent israélien officiel, soit aux marchands d’armes, soit à des gens qui dérivent plus ou moins de la banque Rothschild.

On voit que cet espace de liberté, qu’était internet, est en train de passer sous contrôle puisqu’on réalise que les GAFA, les quatre mammouths qui font l’internet dissident, Google, Apple, Facebook et Amazon, petit à petit, par des pressions successives, se soumettent aux flics du nouvel ordre mondial, totalement liés aux intérêts israéliens.

En France, sans nous prévenir et sans respecter aucune procédure, Facebook a détruit le compte d’Egalité&Réconciliation et mon compte personnel à 16 heures précises. De manière simultanée, la page Facebook de la LICRA, qui prétend être une association antiraciste mais qui est une association juive de combat, s’est vantée en temps réel de la destruction de ma page personnelle et de la page d’Egalité&Réconciliation.

Auparavant, la LICRA s’appelait la LICA. Il n’y avait pas le mot « racisme » dedans et, au début, c’était « La ligue contre les pogroms ». Elle servait à aider à des assassinats politiques sur le territoire français. C’est comme cela qu’elle a été créée et, finalement, on en est toujours à de l’assassinat politique sur le territoire français quand il s’agit de défendre coûte que coûte les intérêts sionistes.

Le fait qu’ils se vantent ainsi montre bien à quel point les gens de la LICRA, qui ont un côté « nouveau riche » incarné par l’arrogance et le manque d’humilité et de discrétion, ont obtenu de Facebook, une institution privée américaine, de faire détruire le compte d’une organisation qui s’appelle, je le rappelle, « Egalité&Réconciliation ». Un nom qui n’est pas très incitateur à la haine.

Nous en prenons acte et, aujourd’hui, la résistance journalistique au nouvel ordre mondial ne peut plus se contenter d’exister sur les GAFA qui sont passés sous contrôle impérial, c’est-à-dire sous contrôle américano-sioniste. Il faut réfléchir à la manière avec laquelle nous pouvons avoir un coup d’avance et à l’endroit vers lequel il faut se diriger maintenant. La décision que nous avons prise, dans un premier temps, est d’aller sur le « Facebook russe » qui s’appelle VK.

Nous allons inciter tous les gens qui veulent résister au monde unipolaire et à l’impérialisme américano-sioniste d’être cohérents jusqu’au bout et d’être aussi multipolaires dans leur approche internet en désertant Facebook, qui est maintenant devenu un flic de la bien-pensance. Nous les incitons à rejoindre un Facebook alternatif qui est le VK russe. Celui-ci n’est pas censuré et je pense qu’il faut se servir, en bon libéral, de la multiplicité de l’offre. Il faut essayer de contourner tout ce qui représente une pratique monopolistique et qui est soumis à la censure impériale.

Telle est donc notre réaction. Nous irons sur le Facebook russe et serons dissidents jusqu’au bout. Nous savions très bien que ça finirait ainsi à un moment donné. Car les vecteurs et les supports de la dissidence appartiennent, en fait, au système. Facebook se fait d’ailleurs même un peu tirer les oreilles pour abus de position dominante. Et c’est aussi le cas pour WhatsApp qui transmet ses informations de manière illégale à la maison mère qui est Facebook. On se rend bien compte aujourd’hui que l’espèce de refuge qu’était internet se transforme en piège. Puisque derrière il y a les mêmes, à savoir l’oligarchie mondialiste qui possède tout ceci.

L’espoir c’est la multipolarité. Il existe un Facebook chinois ou russe. Dans un premier temps, nous irons sur le Facebook russe et nous allons inciter tous les gens sérieux à s’y rendre. Lorsqu’on ouvre un compte sur VK, on peut immédiatement transposer tout le contenu de son Facebook américain sur le Facebook russe. Il n’y a même pas besoin de recréer quelque chose. Je pense que la solution est là. C’est comme pour les crypto-monnaies, il faut multiplier les alternatives à tout ce qui peut être un monopole oligarchique.

Justement, à propos de la Russie, que pensez-vous du lancement de la chaîne d’information continue Russia Today en France?

C’est très bien, c’est autre chose que « Télé Drahi ». Il ne faut pas oublier que je suis en permanence attaqué, de façon directe ou indirecte, par des médias qui ne sont pas des médias français mais des médias israéliens d’occupation. Ce média russe, n’est pas moins français que les médias considérés comme français. Je rappelle que pratiquement tous les médias aujourd’hui appartiennent à Drahi, qui est un juif ayant renoncé à sa nationalité française. Il est donc de nationalité israélienne, il est hébergé fiscalement, de manière abusive, en Suisse. C’est un Israélien de combat et il a monté un média qui s’appelle i24news pour faire du sionisme systématique. Par ailleurs, il est à la tête d’un empire en voie d’effondrement. En effet, cet Israélien de combat a racheté et pris le contrôle des médias français par des montages qui, à mon avis, sont à la limite de l’illégalité et proches à la fois de l’escroquerie, de la faillite et de la banqueroute.

Cela nous donne la situation générale. Je peux également ajouter que la fréquentation sur Facebook a diminué de 47% l’année dernière par rapport à l’année précédente. Facebook, qui est concurrencé par Instagram ou Snapchat, pour essayer de survivre et de faire évoluer sa formule qui devient une espèce d’usine à gaz, est en train d’essayer de s’adapter à ces derniers.

N’oublions pas que Myspace ou Avatar ont totalement disparu. On peut prophétiser, comme j’aime bien le faire, sur le fait que Facebook disparaisse totalement et devienne ringard et obsolète dans deux ans. Aujourd’hui, nous sommes dans la volatilité et la durée très courte. Il y a eu un moment Facebook et ce moment est déjà passé à mon avis. C’est en train de se péter la gueule, on peut le constater en voyant qu’il essaie de s’adapter à la formule de ses concurrents et qu’il n’est plus en train d’imposer sa formule initiale.

Je trouvais ça de plus en plus foireux. Ce qui est scandaleux, c’est de voir que c’est fliqué alors que c’est énormément gavé de faux profils. Il n’y a pratiquement que ça. On m’emmerdait systématiquement en me demandant mes pièces d’identité et mes photos quand je créais une page. On me bloquait pour un oui ou pour un non, alors qu’il y a des pages délirantes à côté de ça. Si l’on va sur le terrain de l’incitation à la haine, on peut constater que certains d’entre eux ne sont jamais emmerdés. Je rappelle que ma page et mon association s’appellent « Egalité&Réconciliation ». Nous faisons de la réconciliation nationale sur un principe d’égalité. Je ne peux pas faire mieux dans le principe : « Luttons tous contre la haine ». Je vous balance d’ailleurs un petit scoop. Nous avons décidé, conjointement avec Dieudonné, de lancer un combat sur les réseaux sociaux qui s’appelle « Tous unis contre la haine ». Nous allons vraiment dénoncer les fauteurs de haine et ceux qui l’encouragent, comme est censée, soi-disant, le faire la DILCRAH. Certains vont avoir des surprises. Nous risquons de rigoler, dans les temps à venir, à ce sujet.

Ma conclusion est donc la suivante : « On s’en fout de Facebook. C’est quelque chose de dépassé ». Nous allons migrer sur le VK russe qui est beaucoup plus cohérent et nous allons lancer, étant donné que nous avons été virés, soi-disant, pour incitation à la haine, un vrai combat, « Tous unis contre la haine » pour dénoncer les fauteurs de haine.

Propos recueillis par Alimuddin Usmani